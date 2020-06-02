大陸國家主席習近平昨對海南自由貿易港建設作出重要指示強調，要把制度集成創新擺在突出位置，高質量高標準建設自由貿易港。此舉將可望大幅取代香港目前的國際金融、工商服務業及航運中心作用。

大陸對海南自由貿易港的實施範圍達海南島全島，預定到2025年將初步建立以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體系，到2035年成為大陸開放型經濟新高地，到本世紀中葉全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港。

任務目標在5年內，即在2025年達成對島內居民消費的進境商品，實行正面清單管理，允許島內免稅購買；放寬離島免稅購物額度至每年每人10萬元人民幣，擴大免稅商品種類；建立健全國家安全審查、產業准入環境標準和社會信用體係等制度，全面推行「極簡審批」制度；允許境外理工農醫類高水平大學、職業院校在海南自由貿易港獨立辦學，設立國際學校。推動國內重點高校引進國外知名院校在海南自由貿易港舉辦具有獨立法人資格的中外合作辦學機構；對在海南自由貿易港工作的高端人才和緊缺人才，其個人所得稅實際稅負超過15%的部分，予以免徵。

屆時，香港憑藉治安優良、社會廉潔、稅制簡單和法律制度健全，打造出來的國際金融、工商服務業及航運中心，將被海南自由貿易港趕超過去。

(中時電子報)