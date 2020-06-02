砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)5月合併營收為2.79億元，月增近1%，再創近51個月新高，儘管智慧型手機市場需求疲弱，但因Wi-Fi 6需求強勁，宏捷科第3季業績可望維持水準，較第2季下滑幅度有限。

受惠於去美化和轉單效應、宏捷科5月合併營收2.79億元，年成長79.85%，持續創下近51個月的新高，累計前5月合併營收為13.69億元，年成長132.26%。

在產能部分，目前宏捷科月產能已拉升到10000片，預計第2季有機會拉升到月產能12000片，擴建中的新廠已在進行無塵室建置，預計今年第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

宏捷科表示，雖然因智慧型手機市場需求疲弱，謹慎看待第3季，但因Wi-Fi 6需求依舊強勁、第3季業績仍然審慎樂觀。

(時報資訊)