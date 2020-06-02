身障朋友搭乘公車偶而都會碰到拒載的不友善情形，市議員林祈烽接獲身障朋友輪椅族的陳情指稱，搭上公車後應該要綁上安全帶，但他們發現，許多公車雖然有安全帶，但扣環多數都已故障，「安全帶根本就不安全」，希望議員能代為反映，要求客運業者改善。交通局長葉昭甫表示，公車業者每天在出車前就必須做好車輛的相關安全檢查工作，交通局會加強對公車業者的稽查；身障朋友在上車後，公車司機就要為他們做好最後一關的安全把關工作，確保乘客的搭乘安全。

市議會交通業務質詢第3天，市議員林祈烽為身障弱勢團體發聲。林祈烽說，名導演范可欽先生在2018年底搭台北市的公車時，因司機沒有幫他綁安全帶，靠站時一個緊急剎車就讓他摔飛出去，結果重傷開刀住院22天才康復出院；沒想到公車業者似乎都沒有記取教訓，對輪椅族搭公車的安全問題，仍然不受重視。

林祈烽表示，他接獲輪椅族朋友的陳情反映，搭公車時要綁在輪椅上的安全帶，很多都無法扣上，而且還不是只有一部車子有這樣的問題，讓他們搭車時，都膽顫心驚，深怕一個緊急剎車，他們就會被摔飛出去。

林祈烽質問交通局長葉昭甫，市府每年在評鑑公車業者時，是否都有針對車上的安全帶做檢測？如果安全真的故障不能用，業者是否有罰責？民眾是不是可以向交通局進行檢舉？

葉昭甫表示，交通局都有對公車業進行公開和秘密的稽核，但每天都有上千輛的車子在路上跑，只能進行抽檢；可是，業者每天在出車前都必須要進行安全檢查，而且要填列表格，調度人員和主管都要簽名負責，這是業者必須要落實的制度。

交通局會想辦法加強對業者的稽查，維護所有乘客的安全，身障朋友上車後，最後一關就是由司機來協助，司機都有接受教育訓練，輪椅族朋友如有發現安全問題，都可以打電話到交通局或打1999市民服務專線檢舉。

(中時 )