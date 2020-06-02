一期稻作受連日大雨侵襲，部分倒伏。（許素惠攝）

正值一期稻作採收期，但部分發生未飽穗現象，加上受連日大雨侵襲，農民擔心未完成報災損程序，又煩惱稻穗發芽，有的農民已經收割。（許素惠攝）

一期水稻受雨災及病蟲害等未飽穗之災，立委劉建國（前右）與農糧署中區分署長楊宏瑛（前左）商討如何幫助農

一期水稻正值採收期，卻出現「空包彈」，接著又遇連續大雨侵襲，不少倒伏，無異雪上加霜，農民擔心稻穗發芽開始收割，又苦惱災損勘查程序未完成，領不到救助，立委劉建國與農委會官員勘災，呼籲各公所加緊腳步勘查，速匯整上報縣府及農委會。

劉建國下午與農糧署中區分署長楊宏瑛、台南農改場研究員楊智哲等下鄉關心水稻收成，由於連續下了一周的大雨，這兩天放晴且高溫，農民憂心稻穗抽芽，不少人迫不及待採收。

斗南蘇姓農民說，他的稻子「空包彈」的情況不嚴重，可是被大雨打到趴，眼見已成熟，加上申報災損不知道能不能通過，而且可能還要等好幾天，乾脆收割，放棄申報。

元長鄉現勘效率很好，鄉長李明明說，已勘查了100公頃，受損程度不一，整體平均約10％。

劉建國表示，斗南一期水稻約種1860公頃，光是田頭與林子兩里損害面積就超過20％，至少50公頃以上，但截至目前鎮公所申報只有9.6公頃，顯然很多人尚未申報，呼籲農民快申報確保權益，而公所也要加緊步伐現勘，縣府盡快匯整詳實資料往上呈報，他會協調農委會從優、從速、從寬進行現金救助，幫助農民度過難關。

(中時 )