第一金(2892)於2日舉辦2020年第一季營運說明之法說會，會中公布第一金第一季稅後淨利為新台幣29.38億元，較去年同期下滑38.9％；子公司一銀稅後獲利33.16億元，盈餘亦較同期下跌29.7％，累計每股盈餘為0.24元，其他子公司如證券、投信、人壽與金融資產管理子公司獲利表現均較去年同期為低，主要是第一季全球金融市場受新冠肺炎爆發後不安氣氛瀰漫，投資人恐慌性拋售資產，導致金融資產價格全面下跌，需認列市場評價損失緣故。

2020年一銀第一季總放款成長較去年同期成長+5.4％，主要是來自房貸部門(+5.8％)及中小企業放款(+6.4％)動能所致，核心淨利收仍維持年成長動能+1.5％，三月份由於各國央行為對抗疫情採取急降利率與量化寬鬆政策，加上歐美各國採取封城等限制經濟活動措施，使得全球經濟活動幾乎嘎然而止，在此同時，金融市場價格劇烈波動使得有價證券部位需認列市場評價損失，致集團第一季獲利大幅下滑。

惟時序進入5月，隨市場氣氛逐漸緩和，資產價格已陸續回復至接近疫情前水準，惟低利率環境預料仍將持續一段時間。

整體而言，由於台灣目前對疫情控制極佳，在全球疫情尚未完全結束前，下半年金融業放款需求將以返台投資潮與內需市場為主，尤其中美貿易戰方興未艾，迫使全球化浪潮倒退，然台灣位居亞太地區極佳貿易戰略位置，預期來自企業放款成長、個人理財投資或可望在下半年開始增速。

第一金評估，有關新冠病毒疫情影響較大為對海外業務的擴展，尤其歐美地區在禁令完全解除前，人民難有正常的經濟活動，影響各行業發展，值得欣慰的是，各國為恢復正常生活已傾全力加速研發疫苗與新藥，可望在不久的將來看到防治疫情的解方，後續企業與個人對於遞延性需求發酵可望帶動業務成長，現階段第一金對於海外業務已啟動風險預警措施，以謹慎應對未來可能面臨的風險。

法說會中，第一金也提到目前銀行資本適足率維持13.64％、第一類資本為11.72％，資本充足，法說會中第一金也說明預計發放1.05元現金股利及0.30元股票股利，現金股利配發率約為67.7％，將待6月股東常會決議後發放。

(工商 )