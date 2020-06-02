新冠肺炎疫情嚴重影響經濟活動，科法斯調查2020年大陸企業付款顯示，有66％受訪企業表示遭遇了逾期付款；科法斯預估，債券違約風險最高行業分別是建築、運輸、能源、汽車和ICT（資訊與通信科技，Information and Communication Technology）產業。

科法斯《2020中國企業付款調查》研究了2019年大陸逾千家企業的付款行為。

科法斯表示，在2019年，大陸企業平均信用期限穩定在86天。但因封鎖措施遭受嚴重衝擊的行業，為了維持生存不得不延期付款，有的企業甚至因而倒閉，2020年經濟增長率將下降到1.0％，為30年來最低值，考慮到經濟活動與逾期付款之間的歷史關聯，因此，預計2020年陸企遭逾期付款的情況會加劇惡化。科法斯在作大陸企業付款情況調查時發現，受訪企業中提供平均信用期限超過120天的企業比例從2017年的12％上升到2019年的23％，甚至有50％的受訪企業已提供的最大付款期限超過120天。

另2019年遭遇逾期付款超過120天的企業比例增至37％，比2018年增加了6個百分點。科法斯指出，更有甚者，27％的受訪企業表示遭遇超長期逾期付款（超過180天）且金額超過全年營業額10％。如果逾期付款金額占全年營業額比例較大，便會對企業現金流構成風險，而諸如新冠肺炎疫情這樣的外部衝擊，更令形勢雪上加霜。

科法斯預計，在2019年積累了現金流風險的行業中，債券違約和破產數量將會增加。超長期逾期付款金額超過全年營業額10％的行業中，比例最高的行業分別是：建築（30％）、運輸（30％）、能源（29％）和汽車（28％）。受中美貿易戰的影響，ICT行業的付款逾期增加最多，平均延長12天，達到102天。儘管所有行業都面臨這些風險，但是現金流較強的行業更有機會經受住危機的考驗。

面對疫情衝擊，今年企業的狀況比去年更差。科法斯說，但有40％的受訪企業表示，2019年沒有使用任何形式的信用管理工具來管理應收帳款風險，只有17％的受訪企業表示購買了信用保險。

(工商 )