品冠的兒子Jayden昨(1日)過7歲生日，且在學校表現優秀，獲選為本學期「孝親楷模」，向來寵愛家人的品冠，特別安排了全家人去澎湖度假，讓兒子挑戰出海浮潛初體驗，做為給兒子的生日禮物，也正好促進一下低迷的旅遊業。

此行三天兩夜，品冠一家人住在澎湖民宿SH villa，他除了帶小孩乘船出海，挑戰深潛，也大飽口福，體驗了海砂炒花生，大啖龍蝦、蛤蜊等海鮮料理。

聊起爸爸經，品冠表示，上個月老師傳來訊息，告知兒子「溫和心地好、男生很難得這麼貼心，媽媽生到這種孩子很幸福」而獲選孝親楷模，他當天去接兒子下課時，兒子還堅持帶著那個「孝親楷模」彩帶走路回家。他雖然開玩笑說「覺得好驚訝，怎麼在家裡感覺不到呢」，但其實內心相當以子為榮。

品冠和老婆Jennifer結婚8年，育有一雙兒女，他今年初結束15場音樂劇《當愛已成往事》巡迴演出後，就因為疫情關係，商演和演唱會等工作延期，全家人在家裡悶了4個月。他每年在小孩生日時，都希望給他們不同的體驗，而不是只送禮物，考量疫情趨緩，在台灣旅遊很安全，於是決定帶全家人到澎湖玩。

而這幾個月親子時光，也讓他有感而發，覺得小孩子長大的很快，有些三四歲的時候才會有的可愛已經回不去了，他也慶幸自己一直都陪著小孩探索世界，自己也有很多的成長！品冠日前推出《暖爸品冠經典英文兒歌彈唱課：讓寶寶愛上唱歌》，接下來也希望疫情趕快結束，順利啟動演唱會、商演等工作計劃。

品冠和兒子體驗海砂炒花生。（翻攝臉書）

品冠帶兒子到澎湖浮潛。（翻攝臉書）

品冠和老婆感情甜蜜。（翻攝臉書）

品冠和老婆感情甜蜜。（翻攝臉書）

品冠很疼愛女兒。（翻攝臉書）

(中時 )