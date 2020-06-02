印尼蘇門答臘占碑日前發生一起偷吃事件，有戶人家長期都有陌生男子進出，附近鄰居見狀感到相當可疑，決定報警處理。警方趕抵現場時，看見2男1女共處一室，當下看起來相當恩愛，但這名女子其實是名有夫之婦，因老公始終無法滿足性需求，她才會趁著齋戒月偷約2名小王，打算激戰一場。

綜合外媒報導，48歲的SD（化名）趁著老公外出之際，馬上揪了2名小王PN、YD偷偷到家裡，隔壁鄰居看見陌生男子進入，擔心會發生什麼事情，便立刻報警處理。警方獲報後破門闖入，直接撞見3人卿卿我我的畫面，不過當下並未發生性關係，隨後也通知SD的老公到場。

SD表示，結婚多年來老公都沒辦法滿足她的性欲，因緣際會下認識了2名男子PN與YD，過去曾發生多次性關係，她也坦言自己最常和PN做愛，因為YD的「技術還不夠純熟」。印尼最近適逢齋戒月，SD忍不住想來好好大戰一番，齋戒節才開始第2天，她馬上邀2名小王入家門，手腳非常快速。

沒想到一切計劃全都被鄰居破壞，這場三角姦情慘遭曝光，最後在SD老公的同意下，3人都被送往警局拘留。蘇門達臘警方表示，他們都必須為自己的行為負起責任，將依照通姦與監禁刑法起訴，未來恐須面臨至少9個月的刑期，警方對這名正牌老公深表遺憾，同時也希望SD能知錯悔改。

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(中時電子報)