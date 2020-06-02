已經從今年6月延至9月在高雄舉行的第13屆U18亞洲青棒賽、甚至11月在台南的第11屆U12亞洲少棒賽，可望隨著台北羽球公開賽解禁而順利成為第1個開打國際棒球賽。

中央流行疫情指揮中心表示，原則上同意台北公開賽的舉辦，但是選手團進團出、入境後居家檢疫14天、分時段練習的方式進行，有望成為疫情以來舉辦全球第1個世界級公開賽。

中華棒協秘書長林宗成說，舉辦國際賽如果要外國選手檢疫14天根本不必比賽了，所以國內各協會都很期待台北羽球公開是否能夠順利「突破」防疫關卡，只要羽球過了，其他協會的國際賽也能跟著走。

今年在台灣舉行的第13屆U18亞洲青棒賽、第11屆U12亞洲少棒賽，可望跟在台北羽球公開賽之後，獲得如期舉辦的好消息，其中眾所矚目的亞青賽，將有包括日本在內的7個國家球員來台，日、韓球員都可來台爭霸。

目前新冠疫情在美洲、歐洲仍然嚴峻，疫情放緩的亞洲仍無國際棒球賽事，因此9月6日在高雄開戰的亞洲青棒賽，可望成為全球第1個國際棒球賽。

(中時 )