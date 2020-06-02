針對美國國務卿蓬佩奧近日關於中國留學人員言論，中共外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上表示，美方以莫須有的罪名出台措施限制中國留學人員赴美簽證，嚴重侵犯中國留學人員正當權益，是開歷史倒車，只會損人害己。

有記者提問，蓬佩奧6月1日發表聲明稱，川普政府重視包括中國在內國際學生和研究人員的重要貢獻，但不會容忍中國從美學術和研究機構非法獲取美技術和智慧財產權，並用於本國軍事目的。中方對此有何評論？

「和其他問題一樣，蓬佩奧慣於編造謊言為自己的錯誤行為找藉口。」趙立堅回應說，中國留學人員聰明勤奮，一向是中美科技教育交流和兩國人民友誼的重要橋樑。

他指出，美方泛化國家安全概念，以莫須有的罪名出台措施限制中國留學人員赴美簽證，嚴重侵犯中國留學人員正當權益，完全違背中美兩國人民包括青年一代開展友好交流的共同願望，是開歷史倒車，只會損人害己

(中時 )