欣陸投控(3703)今日舉行媒體餐敘，公布去年欣陸投控合併營收為226.65億元，毛利率為12.1%，稅後淨利為0.97億元，每股盈餘0.12元，配發現金股利為0.5元，至於大陸建設部分，營收表現亮眼，超過預定目標，較前一年成長28%，今年住宅預售案銷售並不受疫情衝擊，仍將有超過280億元推案量。

欣陸投控執行長張方欣表示，欣陸投控旗下各事業體在2019年已經重新聚焦，並確認未來策略方向，各事業體本業穩健發展，展望2020年，營造事業的印度專案與海外轉投資，從今年開始部會在影響其整體財務績效，建設事業專案組合在地域或產品型態更趨於多元化。

大陸工程待建達新台幣700億元，相當於未來3.5年的工程量，營收更創歷史新高量，主要來自桃園捷運綠線GC03和G07統包工程及南港機廠基地公宅統包工程，此外還有蘇花改「仁水隧道」以及新北公辦都更案「勝開大地」。同時大陸工程也將關注傳統及再生能源系統升級的發展。

大陸建設去年銷售金額約70億元，因部分合建案，實際分回59億元，銷售額多28%，2020年推案除了興建中個案及餘屋外，今年預售部分，將有四案，包含北市天母案「鐫月」、新店央北案「鐫画」、馥敦飯店合建案以及北市天津街都更案，將陸續第二季推出，總銷金額約280億元，

海外房地產投資部分，美國舊金山住宅飯店案，總銷新台幣60億元，預計7月銷售，受到疫情影響，研擬暫緩銷售，一部分住宅保留台灣銷售，預計很搶手；而馬來西亞飯店式公寓案，6月開始復工，另外還有一住宅案申請建照中。

對於今年疫情影響，大陸建設董事長張良吉表示，原本「鐫画」既定推出時程為第一季，2月潛銷，代銷曾建議暫停，大陸建仍決定照時程銷售，卻在短短三個月，已賣超過8成，只剩十幾戶。因此仍相當看好房地產後市，不過，他也提到，今年前5月買賣移轉棟數較去年同期衰退2成，卻也感到意外。

(中時電子報)