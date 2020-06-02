為提供更便民社福措施，台中市府社會局結合智慧行動服務，推出「育有未滿2歲兒童育兒津貼」線上申請管道，即日起正式上線，市民只要至市府社會局「社福便利站」網路平台，首次登入使用自然人憑證申請帳號後，即可上線申請，提供市民便利省時服務。

社會局長彭懷真表示，隨著育兒津貼修正規定與擴大補助，無論父母就業情況，在家照顧未滿兩歲的兒童，且未領取托育補助，都能獲得每月2500元育兒津貼，免去長輩上課受訓辛勞，育兒津貼擴大實施後，受益兒童數由1萬8000名，截至目前快速成長到3萬4000人。

此外，現在搭配市府「平價托育補助」與「準公共化」補助，台中市已超過9成的育兒家庭都能獲得政府的支持。

台中市托育補助完全到位照顧市民，社會局指出，育有未滿2歲兒童育兒津貼，原本需親送文件到兒童戶籍所在地區公所或郵寄，現在新增線上申請功能，家長不需要到區公所申請，可以輕鬆在家申請津貼補助，享受「隨時隨地、全年無休」的服務。

(中時 )