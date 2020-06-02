受到疫情衝擊，民眾宅在家不出門，以致網購數量攀升，財政部公布3、4月期統一發票中獎清冊，不僅網購中獎件數增加，並首度出現直播平台開立的發票，幸運中了200萬元特獎。

財政部賦稅署官員指出，隨著民眾網購趨勢增加，網購平台開立發票中獎件數跟著攀升，這一期更受新冠疫情影響，千萬特別獎、200萬元特獎與雲端發票專屬百萬獎共計有6位民眾幸運中了大獎。

最特別的是，這一期首見民眾在直播平台購物，便中了200萬元大獎。官員指出，這張發票是在黃政維粉絲團購買，買的東西相當多元，有小朋友數位相機、手寫板、小燈、放大器等琳琅滿目12項，還買了餅干等食品。粉絲們還稱呼直播主為「總裁」。

官員也藉此表示，如果是知名直播主，規模夠大，民眾不要忘了索取發票，增加中獎機會。特別是下載財政部統一發票兌獎APP，較便於兌獎，如綁定銀行帳戶，中獎獎金也可直接匯入帳戶，也因此，近日這個APP下載量已突破200萬次。

(中時 )