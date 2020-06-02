行政院今天宣布「振興三倍券」上路，對於實體紙本與非實體(信用卡、電子票證、行動支付)領取比例，經濟部預估約各為一半，但希望將紙本券印刷壓在1000萬份以內，多鼓勵電子與線上領取。目前已有銀行祭出加碼促銷，刷4000元加計政府金額實際可拿3000元，等於打25折。

振興三倍券7月15日上路，但1日起民眾就可以開始預購紙本或綁定數位支付工具，經濟部今也說明實際領取時間。紙本預購分為兩階段，第一周在7月1日至7日，民眾可持健保卡至四大超商或上網插卡預購並繳費，當月15日後到指定超商領取，而8月1日至8日會有二階段預購。

不想預購者，也可在7月15日後在各地郵局憑健保卡或身分證明文件，直接購買3,000元振興三倍券。

而選擇行動支付、電子票證與信用卡民眾，則是在7月1日至12月31日期間內，先上網登錄綁定數位工具，然後7月15日起至年底，至實體店家使用累計滿3,000元，就可透過行動支付APP帳戶，電子票證透過超商靠卡、信用卡抵扣帳單的方式，領回2000元。

經濟部表示，目前初估紙本與電子支付方式比例各半，也就是紙本可能要印1150萬份左右，但希望藉由拉高電子比例，將紙本印刷數壓在1000萬份左右，節省經費。

經濟部官員表示，已經召集信用卡、行動支付、電子票證業者討論，希望它們提出加碼折扣優惠，廠商多表示會配合。有些銀行業者已提出不錯方案，像某家方案為民眾刷卡累積4000元，會先給予打8折，再加送200元，等於信用卡端回饋1000元，加上政府贈送的2000元，民眾買4000元，實際別人出3000元，自己只負擔1000元。官員說，電子支付與刷卡優惠實際會有很多，如此可以提高申領比例。

經濟部強調，「振興三倍券」在全國實體店家都可使用，無論護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場與旅遊住宿等可以消費。但不能用於電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡卡費、禮券、儲值。

(中時 )