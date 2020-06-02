台中市府提供「勞資爭議調解機制」，今年截至5月底止，勞工局受理近1600件勞資爭議案件，協助1400名勞工拿回工資或資遣費，和解總金額高達5800萬元，勞工局長吳威志表示，市府設有15個勞資爭議調解地點，民眾可自由選擇地點調解，保障自己權益。

吳威志說，為避免民眾舟車勞頓，台中市設有15個勞資爭議調解地點，包括和平區、東勢區、大甲區、沙鹿區、太平區、烏日區、大里區、北屯區、南屯區、龍井區及潭子區等11區公所，及台中市勞資關係協會、台中市勞雇關係協會、台中市（縣）勞資關係協會、勞工局等4處。

因應新冠肺炎疫情，衝擊勞資關係及勞動權益，市府說，民眾可於申請調解時，自行勾選離家近、交通方便的據點，節省往返時間與交通費用。

勞工局指出，勞資爭議常是勞工離職，或是在職中與雇主有糾紛，市府受理的案件中約6成是工資及資遣費等個人權益爭議。

勞資爭議調解機制是勞、資都可提出申請，由勞工局指派第三方調解人，以中立、客觀的立場，為勞資雙方協調出最佳方案。調解申請方式有臨櫃、傳真、郵寄、線上申請等多管道，其中線上申請可藉由自然人憑證或申請帳號，即可於網路操作。

(中時 )