台東鹿野紅烏龍品牌「女兒不懂茶」，為搶攻年輕族群市場，茶園二代、台東製茶冠軍林廷瑀顛覆傳統茶葉包裝，為不懂茶的年輕人打造茶包；未來也將結合「女兒不懂茶」品牌，打造出年份專屬藏茶及冠軍茶禮盒搶市。

走進位在鹿野永安村的「女兒不懂茶」茶園，映入眼簾的除了台東縱谷的美麗稜線，還有茶園裡活躍的生態系。鹿野海拔368公尺，2008年由農委會茶業改良場台東分場研發新的製茶方式，與一般烏龍茶相較，差異點在於發酵法的不同而有著紅澄色的茶湯，醇厚的果香風味，不僅可以熱泡，冷泡也很適合的一款茶-紅烏龍因此打響名號。

林廷瑀的父親原本在新竹種茶，迄今累積了40多年的製茶經驗，也在28歲那年獲得「神農獎」，因緣際會來到台東鹿野，便在此扎根。

從小在茶園長大的林廷瑀，熱愛畫畫，高中、大學一路就讀美術系，或許是從小看著爸爸製茶的過程，培養了對於事物細微的觀察力，不僅在藝術領域獲得極好的發揮，也幫助她回到家鄉協助爸爸推廣茶業後，第一次參加台東地區的製茶比賽一舉拿下冠軍。

24小時不間斷的製茶比賽，考驗的不只是體力，還有專注力與觀察力。林家對於茶園管理一直以來都以共好為理念，採取不施藥，將部分作物回饋給大地的做法，幾年過去，生態已經維持平衡的狀態，雖然部分茶葉要還給生物循環利用，但相反地，大自然會反饋穩定的產量，足以衣食無虞。害蟲來了，好蟲也來了，生態因此豐富，不僅可以肉眼看見老鷹在徘徊，看見雉雞在追逐，看到山羌、野兔、蛇、老鼠；夏天有獨角仙、冬天有白鷺鷥。

回鄉幫助爸爸推廣茶產業後，林廷瑀將這些重要卻冷門的茶業知識，畫作不同的小故事，讓大家對於台灣好茶能更加熟悉，也希望喝茶族群能向下扎根，希望能透過這樣的媒介提起探究台灣茶文化的好奇心。

林廷瑀為了滿足現在重視CP值的年代，另外將紅烏龍茶做其他調飲的泡法教學，拍攝成短影片，希望能翻轉「喝茶是老人的事情」的刻板印象。這些都是傳達台灣茶美好的過程，也因此催生了「女兒不懂茶」品。

林廷瑀顛覆傳統茶葉包裝，為不懂茶的年輕人打造茶包，以原片茶磨碎，剛剛好的公克數，用年輕人慣用的容器星巴克隨行杯注滿熱水，即使茶包放在杯子裡一整天，也不會苦澀。烏龍的香氣，淡淡蜜香，紅茶的色澤，回甘的尾韻，一杯完美的冠軍茶園生產的鹿野紅烏龍，透過完美的小茶袋第一次接觸。

林廷瑀表示，下一步也將加深推廣爸爸種的冠軍茶，結合「女兒不懂茶」的品牌名稱，打造出年份專屬藏茶，以及獻給重要的人的冠軍茶禮盒，讓冠軍茶也像神農爸爸與冠軍女兒一樣，成為傳承的象徵。

(工商 )