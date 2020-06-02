倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日開高震盪，終場上漲48.91點，漲幅0.44％，收在11,127.93點，反觀櫃買指數開高走低，終場下跌0.29點，跌幅0.19％，以149.05點作收。三大法人方面，外資續買17.28億元，投信續買15.4億元，自營商續買13.8億元，外資於台指期貨市場上持續加碼694口多單，累計淨多單部位為39,394口，心態呈現謹慎中性偏多。

外傳大陸暫停購買美國農產品，數量不詳的豬肉訂單、玉米及棉花訂單也遭擱置，緊張情勢再度升溫，加上美國因非裔佛洛伊德之死引發的示威抗議遍地開花，國內陷入混亂，但美股1日卻無畏利空續呈開低走高的格局，激勵台股2日再創近期反彈新高。

儘管大盤2日因盤中追價買氣略顯疲弱，未能一鼓作氣放量大漲，但投資人也無須過於擔憂，因年初11,200點以上的套牢壓力仍需化解，短線震盪實屬正常。

況且在多方反彈格局下，盤面低位階、具前景展望的股票2日持續輪動上漲，譬如和碩、台郡、玉晶光、GIS-KY、TPK-KY、臻鼎-KY、景碩、聯發科、愛普、聯亞、強茂、晶焱、立凱-KY、英利-KY、光洋科及玉晶光等個股，顯見內資法人大戶偏多心態不變下，配合外資回補買盤的加持，後市行情震盪往上的看法不變。

個股方面，本周納入投資組合的創惟，Type-C需求暢旺，營運展望樂觀，配合趨勢走多向上、內資法人大戶心態偏多不變、量價不失控下，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

操作方面，除防疫概念股及估值偏高的個股，在法人大單調節動作不斷的壓抑下，基於風險考量暫宜避開外，部分具成長潛力及處在多方趨勢的個股，逢低仍值得留意，譬如創惟、嘉晶、茂矽、原相、金像電、世紀鋼及冠德等，預期後市仍有大漲再創新高的機會，逢低偏多操作原則不變。

(工商 )