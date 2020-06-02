永誠國際投顧分析師李忠興強調，目前指數雖創反彈新高，但正逢主流轉換之際，資金輪動快速，且多採短打操作為主，建議先以小部分資金分散布局，別押寶單一類股或族群，靜待新主流出現，再將資金集中以擴大獲利。

他指出，美國總統川普宣稱，由於示威抗議性質變調，若州長未動用國民兵驅離示威群眾，他將動員「數以千計」的軍人來維持穩定，使道瓊電子盤瞬間拉回，但消息對亞股影響卻有限，台股2日仍上漲48點，續創波段新高，但個股強弱差異極大。

5月26日防疫概念股見到高點後，短線拉回速度極快，雖然資金仍在尋找尚在盤整區的底部起漲股，但除了電子類股比重夠高、足以吸納防疫主流釋出的資金之外，其餘尚未見可成為主流的新族群。

不過，電子類股當中，也未有單一產業或族群有整齊突出的表現，無論被動元件、PCB、5G、功率放大器、矽晶圓、LED等，都僅看到個股零星表現。

個股方面，本周納入投資組合的驊訊，400張大戶持股比重由前一周的40.06％，上周增加到42.73％，千張大戶持股比重亦增1.61％，大戶籌碼相當穩定。

(工商 )