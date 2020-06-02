循環冠軍的啟發投顧分析師楊基政說，台股來到萬一關卡附近，加權指數傾向震盪，防疫概念股壓回，短線在月線未跌破前，保持買黑賣紅操作不變，反之，若失守該重要支撐，則應轉為保守因應。

展望後市，楊基政認為，台股呈現橫向整理機率居高，反覆打底及擴底中，5月營收將陸續公布，當前選股宜著重基本面。個股方面，本周納入投資組合的森田，技術面現轉強訊號，漲勢可望延續。

(工商 )