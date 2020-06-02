電影拍攝前線工作人員極力搶救的緊張畫面。（双喜電影提供）

日片《福島50英雄》取材自311日本大地震引發的核電廠危機，由渡邊謙飾演的核電廠廠長吉田昌郎在內50位第一線工作人員，在不顧自己安危之下，緩解原本可能將比車諾比事故還要嚴重10倍的安全危機，日本事後更感恩稱讚吉田廠長是「掌握日本命運的男人」！

渡邊謙的角色不但留守第一線處理危機，同時又要與東京總部，以及按輿論辦事的首相官邸溝通，在最新發布的預告中可以見到渡邊謙霸氣十足地為前線同仁安危向高層嗆聲：「現場人員是賭命在做，決策者把話講清楚！」

兩度獲得日本奧斯卡影帝肯定的渡邊謙，在參與演出阿湯哥《末代武士》後成功躍上國際，之後也陸續在《蝙蝠俠：開戰時刻》、《全面啟動》兩度與名導諾蘭合作，這次他與曾獲日本奧斯卡最佳導演提名的導演若松節朗再次合作，他們倆攜手拍攝的前部電影《不沈的太陽》曾讓渡邊謙成功抱回第2座日本奧斯卡影帝，新片成績更令人期待。

《福島50英雄》響應全民一起振興，特別與全家便利商店合作；即日起，預購健保口罩時，不管透過FamiPort機台，或eMask口罩預購系統，只要選擇取貨地點為全家便利商店任一門市，於6月8日至6月21日之間領取口罩的觀眾，可獲得《福島50英雄》電影票買一送一之獨家振興優惠。電影24日在台上映。

(中時 )