東海大學今年畢業歌以團隊招募形式製作，有別於以往的歌曲徵選，28名學生合作各自發揮長才，打造畢業歌《東•別》MV，近日上線短短幾天就在官方IG有破萬人次的瀏覽、YOUTUBE也已超過1.6萬人瀏覽。

東海大學2020畢業歌總召丁濟政同學表示，團隊從去年9月間起一路努力至今，詞曲及拍攝運鏡都一再地修正調整，近日上線後，受到熱烈好評此次歌曲的創作初衷，希望元素是帶有回憶的，不要太惆悵，在情感上要能傳達希望與未來，不忘記過去也不停歇的勇往直前。

東海大學表示，「東別」是東海別墅商圈的簡稱，陪伴大學生活環境，也具有即將與東大別離的雙關意義，《東•別》畢業歌曲，來自資工、企管及中文等不同院系的28名學生共同努力所完成的，將東海大學4年的回憶穿插在歌曲及MV中，連校狗「囧哥」也寫入歌詞、入境拍攝。

《東•別》MV中的男主角是拳擊社學生、女主角是現代舞蹈社成員，劇中還呈現社團排練情況，有大一的第一個新生盃球賽，勾起不少畢業生參加社團的甘苦回憶。

《東•別》MV在YOUTUBE也已超過1.6萬人瀏覽，網友留言：「好好聽」、「好讚」，男女主唱輕柔的歌聲都獲得肯定，連鼓手都被點名說「帥」，有畢業校友留言說：「已經畢業好久了，回憶還是一樣，謝謝學弟學妹們」。

(中時 )