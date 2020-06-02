受新冠肺炎疫情影響，花卉、瓜果、漁獲等交易量受到衝擊，台中市農業局長蔡精強2日專案報告「農業紓困及輔導方案」，市長盧秀燕表示，過去農民銷售大多透過實體通路，農業局在疫情期間協助農友轉型，輔導藉由電子商務行銷產品，讓農民懂得運用現代科技銷售，有助解決農民經濟問題。

盧秀燕表示，除了各項扶助計畫，市府在後疫情時代拚經濟，7、8月將舉辦台中購物節，希望透過活動協助促銷農產品；如疫情持續平緩，市府也會開始籌辦預計下半年登場的世界蘭展與台中花毯節活動，期盼帶動經濟發展。

為助花農振興，農業局推出花卉產業振興計畫，媒合貿易商向花農採購、舉辦插花活動、鼓勵花卉取代線香祭祀、媒合網路商城行銷台中花卉、舉辦花卉裝置藝術展覽等多元方式，提升消費量。

蔡精強說，針對國內行銷，農業局將與量販超市合作，6、7月辦理荔枝、高接梨等促銷，8月有機農產行銷，市府並會與中央合作舉辦漁產品行銷活動。

農業局也輔導農民利用普利共好商城、郵政商城等電商平台行銷，配合中秋節等節慶推出網路行銷活動，針對國外行銷，農業局輔導花農外銷文心蘭、伯利恆之星、彩色海芋等切花，共計外銷180萬支。

(中時 )