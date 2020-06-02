下班小心！北北基等5縣市大雨特報 18:192020/06/02 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局發布5縣市大雨特報。（摘自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，中央氣象局發布5縣市大雨特報，包含：北北基、宜蘭縣以及花蓮縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 (中時電子報) #北北基 #5縣市 #大雨特報 #午後對流 #雲系 也許您會感興趣 推薦閱讀 大雨炸南台灣！6縣市大雨特報 05:562020/05/29 生活 今滯留鋒最終日 吳德榮：仍有劇烈天氣 07:562020/05/29 生活 不斷更新》北北基防雨彈狂炸！氣象局新發16縣市豪大雨特報 13:102020/05/29 生活 環保滿意度全國冠軍！新北環保局：感謝市民肯定 16:202020/05/29 政治 各縣市爭相邀約 陳時中笑稱：不務正業但盛情難卻 18:532020/05/29 政治 六都增債最多不是高雄 竟是這縣市！ 15:182020/05/30 政治 不斷更新》對流發展起來了！5縣市大雨特報 17:102020/05/31 生活 不斷更新》瞬間強降雨來襲！花蓮縣豪雨、北北基宜大雨特報 12:232020/06/01 生活 《產業》KLOOK攜手台南、屏東 發展跨縣市國旅新模式 16:482020/06/02 財經 生活熱門新聞 本周熱爆 吳德榮：下波梅雨鋒面這天報到 - 生活 振興券7月15日上路 7大重點一次看懂 - 生活 中衛口罩今出貨！27家通路曝光 網洗版：終於等到你 - 生活 唐綺陽4字洩天機！六月運勢出爐：業力引爆... - 生活 三倍券全換現金？網曝絕招...眾跪喊：券神 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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