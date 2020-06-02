香港特首辦今（2日）公布，特首林鄭月娥明日（3日）訪問北京，北京政府將就港區國安法聽取林鄭月娥的意見。律政司長鄭若驊、保安局長李家超、警務處長鄧炳強及特首辦主任陳國基將隨行。

林鄭月娥將於今傍晚前往深圳，明早轉往北京，明晚返回深圳，周四（4日）早上回港。她離港期間，由政務司長張建宗署理特首職務。

此外，香港再次出現新型冠狀病毒本地群聚感染，食物及衛生局長陳肇始今日宣布，「限聚令」在周四（4日）到期後再延長14日至本月18日。陳肇始稱，相關法例即第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》及第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的有效期，將延長兩個月至8月31日。

陳肇始並宣布，延長大陸、澳門和台灣抵港者接受強制檢疫的規例多一個月至7月7日，並延長海外抵港者接受強制檢疫的規例多3個月，至9月18日。

陳肇始又說，一直有與大陸和澳門衛生當局保持溝通，認為較有條件先有限度放寬廣東省和澳門的人流往來。被問及政府正研究向相關者發出健康碼會否涉及洩漏隱私問題，食物及衛生局副秘書長（衛生）陳偉基指出，仍在商討有關安排，但強調會保障個人隱私。

(中時 )