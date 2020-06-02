LED封裝廠東貝（2499）上月20日已經暫停交易，1日公告遭退票1,328萬元，往來銀行為華南銀行，雖然東貝已與債權人協商達成共識進行換票事宜，但是東貝一連串的財務地雷，已經摧毀投資人信心，如今國內的LED封裝廠沒有一檔股價超過40元，LED類股從過去的領漲地位淪落為補漲，令業界不勝唏噓。

東貝2日召開重大訊息記者會，指因存款不足，遭華南商業銀行退票1,328萬元，主管機關將變更東貝股票的交易方法，三個月內無法達成補正程序而致停止買賣，有金融機構拒絕往來紀錄，或前開停止買賣情事六個月內無法達成補正程序並檢附相關書件證明者，有價證券將有終止上市之虞。

LED產業自大陸廠商於1990年代開始插旗之後，台灣廠商的營運狀況變一落千丈，其中LED晶片廠因大量、標準化程度相對高，客製化程度不如LED封裝廠，難以規避陸資廠的直接競爭，折損的速度與規模超越LED封裝廠，如以綠光LED為擅長的泰谷、新世紀，以及產能規模一度僅次於晶電（2448）的華上光電，均不敵陸資壓境，淪為雞蛋水餃股。

(工商 )