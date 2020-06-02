里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，在家工作與產業揚升趨勢，先前高度催熱雲端伺服器概念股行情，但他最新發現，雲端相關硬體庫存堆積後、修正近在眼前，第一波對雲端伺服器ODM廠與零組件的砍單，應無可避免。

雲端運算可說是台股交易熱度最高、也最為法人廣為持有的投資主題，且長線前景依舊亮眼，不過，侯明孝不諱言，硬體本就有其產業循環，加上零組件庫存面臨去化，才是未來12個月內更重要的問題。

里昂證券回顧，伺服器需求自2019年第三季起增強，因疫情而起的在家工作需求，近期進一步激化雲端運算需求，不過，侯明孝最新所作產業調查顯示，不少巨型企業第三季針對ODM廠、零組件供應商，開始縮減伺服器或轉換器訂單，砍單幅度少則10％、普遍約三成，多則來到50％之多。

由里昂調查可知，不論業者對伺服器或零組件的砍單為一次性，抑或只是連貫性砍單的開端，可以確定的是，雲端伺服器產業走升趨勢，恐怕要告一段落。

里昂點出，在其研究的電子供應鏈中，伺服器占營收20％或以上的台廠有：信驊、廣達、英業達、緯創與緯穎、光寶科、台達電、台燿、南電等；其中，被里昂評為「劣於大盤」或「賣出」投資評等的個股是信驊、緯創、南電。

(工商 )