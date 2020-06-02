新北市28歲喻姓男子，因家中經營禮儀公司，自去年起向年紀較長的被害人佯稱可協助銷售靈骨塔等殯葬產品，再以買賣會產生稅金或收取手續費等為由，要求被害人先行支付部分款項，製造與買方資金往來的假象，之後再要求被害人以名下不動產抵押擔保、保單貸款、刷卡換現金等方式，支付大筆款項，但其實根本沒有交易買賣，藉此詐財4000多萬元，刑事局偵查第七大隊將喻男等12嫌逮捕到案，檢方聲押獲准。

警方調查，該集團鎖定年逾6旬的長者，詢問是否需要仲介買賣殯葬產品，待被害人上勾後，再由喻嫌等人自稱「經理」、「科長」等，向被害人謊稱可協助銷售殯葬產品，再以買賣會產生稅金、以捐贈方式可節稅等名義，誘騙被害人支付款項，之後再不斷以金額不足為由，要求被害人以貸款、刷卡換現金等方式支付，將被害人所有存款榨乾後即切斷聯繫。其中，一名退休老師被騙1000萬元最高，初估至少已有10人被騙，財損金額達4000萬元。

警方經長期蒐證後，將喻嫌等12人逮捕到案，查扣到現金53萬餘元、手機、電腦、教戰守則、CALL客名單、地籍謄本、寶石鑑定書等贓證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時 )