旗山廢爐渣堆置處西側溝渠受高雄連日大雨沖刷，流出不明廢水，導致溝渠內的魚集體死亡。（旗山反大林回填廢爐渣自救會會長鄭妙珍提供／林雅惠高雄傳真）

旗山農地2013年被非法填埋近百萬噸的廢爐渣，終於在今年4月8日首度進行清運工作，受到上周連日下大雨，民眾發現被挖出的廢棄物堆置處西側溝渠有集體魚類死亡，居民擔憂挖出的廢棄物恐造成2度汙染，盼環保局及業者盡速妥善解決。

高市環保局廢棄物管理科科長曾啟清表示，2日下午已派人員會勘現場，因魚類真正死因不明，也可能因大雨致溝渠泥土混濁，導致魚群死亡，雖不確定死魚是否受到挖出轉爐石或廢棄物汙染，但基於維護環境，3日上午將會同萬大材料科技公司到現場清運發臭的魚屍。

近百萬噸的中鋼轉爐石及不明廢棄物，萬大材料公司將以3年清理完成轉爐石為目標，4月8日上午，在高市環保局監督下，萬大業者首度進行清運工作，直到現在共挖出超過100公噸的廢棄物。

反大林回填廢爐渣自救會會長鄭妙珍表示，被挖出的轉爐石及廢棄物，僅以帆布簡易覆蓋，風一吹帆布就掀起，高雄在上周連日下大雨，廢棄物堆置處西側溝渠流出不明廢水，溝渠內的魚從5月30日起陸續出現集體死亡景象，盼挖出的轉爐石及廢棄物趕快運走，以免造成2度汙染。

曾啟清說，萬大公司已經找到暫放推置場，將會於下周五前，運走挖出的轉爐石及廢棄物。

(中時 )