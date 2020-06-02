罷韓投票在即，專供湖內區大湖里第24、28鄰選民投票的第0160投開票所，因為防疫的關係，洽借不到適當場地，將在大湖夜市搭棚，架設投開票所。這也是高雄市唯一的搭棚投開票所。區公所2日說，預防天氣炎熱，將準備11台電風扇給工作人員使用。

此前選舉，第0160投開票所皆在大湖國小的投開票所舉行。湖內區公所表示，這次選舉，高雄市教育局以防疫為由，只開放設置兩處投開票所，分別是設置在大湖國小教室的0158（大湖里1-10鄰）、0159（大湖里11-23鄰、25-27鄰）。

第0160投開票所因洽借不到適當場地，所以商借湖內警分局對面的大湖夜市，將在夜市辦公處旁搭棚擺攤投開票。

考慮近來天氣炎熱，屆時將會提供8台吸頂旋轉電扇，2台大型水冷扇，1台工業電扇給11名工作人員使用，避免中暑。警方表示，6日選舉當天將依照過往的警員配額分配警力，不會因為罷韓而有所區別。

(中時 )