苗栗縣泰安鄉象鼻國小危老校舍重建工程，為降低施工成本吸引廠商投標，取消原有象徵泰雅族「祖靈之眼」的立體菱形屋頂項目，改為一般平式屋頂施作。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻國小危老校舍拆除重建工程，歷經9次流標，終於在4月初順利發包，6月3日舉辦動土典禮，工程將新建地上3層樓新教學大樓，總樓地板面積1448.21平方公尺，1樓設置幼兒園，2樓以上設置國小部，預計於明年12月完工，滿足師生教學需求，不用再擠在走廊、陽台克難辦公。

象鼻國小位於泰安鄉南三村象鼻部落，屬偏遠地區原住民學校，也是部落唯一的文教中心，不過主要教學空間「下棟」教室屋齡達60年，經2014年、2016年耐震初評及詳評，均判定為危險建築需拆除重建，經縣府、立委高金素梅爭取，教育部最終核定5964萬8000元辦理工程。

象鼻國小下棟教室老舊校舍拆除重建工程，2016年由謝伯昌建築師事務所完成規畫設計，自去年5月8日公告招標，卻受限工程預算、山區施工成本風險等因素流標9次，校長葉文杰、建築師謝伯昌因此四處奔走尋求民間資源，今年4月8日第10次開標終於成功發包。

葉文杰表示「校舍重建等了6、7年，真的好不容易」，他指出，為了順利發包，取得建築師諒解後，工程減去象徵泰雅族「祖靈之眼」的立體菱形屋頂項目，採一般平式屋頂施作，主結構體不變，不足的部分2期工程將持續爭取，10間新教室未來做為師生教學使用，行政單位及專科教室則移至上棟。

葉文杰也提到，為了避免施工吵雜影響教學品質，拆除開挖等大型施工將在暑假進行，此外，象鼻國小將轉型為實驗學校，發展泰雅民族實驗教育，去年11月已獲教育部及原民會核定，目前仍在籌備期，預計8月1日正式掛牌，將調整學制與課程，讓中、英、族語從小一紮根，充實教學資源減少城鄉差距。

(中時 )