《不丹是教室》片中許多角色都是找當地人演出。（台北電影節提供）

金喜愛在《密友禁地》的精采演繹，讓她提名多項韓國電影大獎。（台北電影節提供）

前乃木坂46成員衛藤美彩（左）在《記得雨，不記得你》片中與仲野太賀共譜戀曲。（台北電影節提供）

2020台北電影節將於6月25日正式開跑，網羅多部日韓話題強片與亞洲得獎新片，其中一部電影《不丹是教室》，正是由台灣名劇作家賴聲川的不丹貴族女婿Pawo執導、女兒賴梵耘擔任監製，據了解，許久未見的賴梵耘，得知自己的作品將在家鄉放映，直喊：「我好驚訝！」

該片為Pawo的電影處女作，也是賴梵耘首次擔任監製，她從來沒有跟台灣媒體說自己會當電影監製，得知電影能在北影進行台灣首映並有機會登上院線，她開心表示：「本來以為這部片在台灣看不到，沒想到竟然會被看見。」人在台灣的她預計會出席首映，老公Pawo目前還在國外，雖很想來台灣參加影展，但還得看新冠肺炎疫情下航班是否解禁，賴聲川則在邀請當中尚未確認。

特別的是，該片遠赴海拔5000多公尺喜馬拉雅山脈中與世隔絕的村落取景，是供電無法到達的地方，於是Pawo全片採用太陽能發電拍攝，作品獲美國棕櫚泉國際影展最佳影片及觀眾票選獎雙料大獎。

台北電影節精選新片還有韓國名導洪常秀今年在柏林影展勇奪最佳導演的作品《逃亡的女人》，卡司依舊找來他的繆思金珉禧主演；還有榮膺釜山影展閉幕片的《密友禁地》在台首映；日片代表則有以311海嘯為故事背景的《想再聽見你》跟前乃木坂46成員衛藤美彩主演的《記得雨，不記得你》；以及《原罪森林》、《鹽谷時日》等片。早鳥票將於14日下午1點起在全台ibon售票系統開賣。

(中時 )