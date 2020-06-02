行政院客家委員會辦理獎勵推動客語教學語言學校及客語教學語言者獎勵及增能實施計畫，約有130多個單位申請及競逐，經過激烈評比，高雄市計美濃區3校6人獎占鰲頭。

獲獎學校為美濃區美濃國中、吉東國小、廣興國小附設幼兒園等3校，另美濃國民小學校長楊瑞霞、老師林偉珍、附設幼兒園老師張滿娘、吉東國小校長劉家宏、老師葉慧美及東門國民小學老師林素珍等6人脫穎而出，獲得殊榮肯定。

高雄市美濃區為南部客家文化重鎮，高市府結合各方資源，深耕客語教學、傳統技藝保存及客家文化推廣，這次全國44個獲獎單位中，美濃地區計有3校6人入選，居全國客家文化重點發展區鄉之冠，展現客語推廣的卓越成效。

其中美濃國中落實以客語融入課程及多元社團中推動母語，吉東國小成立全國第一座客家人文實驗小學，廣興國小附幼長期推動幼教全客語沉浸式教學。

另美濃國小校長楊瑞霞積極帶領全校推動客語沉浸式教學，進行客語教學環境營造，吉東國小校長劉家宏成立全國第一所客家實驗小學。美濃國小老師張滿娘長期投入第一線幼教客語沉浸教學及認證推動，並有效結合社區資源，發展整合式客家主題課程，可為幼教客語推動之標竿。

(中時 )