美國大暴動愈演愈烈，40個城市實施宵禁、23州出動國民兵，金管會緊盯！金管會2日公布，我國金融業對美曝險截至2020年4月底，我國金融業在美總曝險高達8兆2856億元，今年以來已增加3,809億元，其中，國銀曝險1兆4,340億元、保險曝險6兆7,357億元、證券曝險1,159億元，金管會表示對當地金融業已透過紐辦表達關心並密切關注。

銀行局副局長莊琇媛表示，國銀在美國紐約、芝加哥、洛杉磯、西雅圖四個城市的據點，目前所有行員都平安，辦公場所等銀行營運也沒有受影響，不過，洛杉磯因有宵禁，有些銀行辦公大樓不開放，員工已改為居家辦公，金管會已請駐美分行員工要注意自身安全，主管機關也都有表達關心之意。

莊琇媛分析，今年以來銀行業對美國的授信、投資都增加，截至4月底為止，銀行業對美總投資金額為9,829億元、授信總額為4,511億元，各較去年底增加831億元與548億元，合計增加1,379億元；與去年同期來看投資也增加1,704億元、授信增加1億元，合計曝險增加1,705億元。

在保險業方面，因主要海外投資配置在美元部位、美債不少，因此金額居三業之冠，保險局指出，截至4月底為止，總曝險金額高達6兆7,357億元，較去年底增加2,132億元、較去年同期增加2,168億元。

在證券期貨業方面，證期局指出，由於美國是強勢貨幣，只要是美元計價的資產都會計入曝險，今年來增加的原因亦是美元存款增加的因素。截至今年4月底，在美曝險金額達1,159億元，今年來增加298億元、較去年同期增加374億元。

5月25日美國明尼蘇達州的非裔公民佛洛伊德，遭到白人警方壓頸暴力執法致死，在全美各大城市掀起一波又一波的反警暴示威浪潮，規模創1968年黑人民權運動領袖馬丁路德金 (Martin Luther King, Jr) 遇刺以來首見，至今已有逾40地方已實施宵禁，紐約州長 (Andrew Cuomo) 週一也宣布宵禁，舊金山市長宣布無限期延長宵禁，嚴防情勢惡化。

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