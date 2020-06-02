中纖(1718)2日舉行股東會，董事長王貴賢表示，當前國際經濟面臨新冠肺炎、美中角力及貿易保護主義等諸多風險變數，加上EG新增產能大增，市場持續供過於求，增添營運挑戰。近期原料乙烯反彈至700～800美元，EG並未脫離現金成本區，但因乙烯均價遠低於去年，虧損壓力可望較去年改善。

王貴賢認為，近期油價回到35美元，乙烯也反彈到800美元。以近期EG報價來看，並未脫離業者成本區，廠商都在觀察市場庫存水位變化、平均開工率等，透過節制生產有利EG價格築底，預期再跌空間有限。隨著新冠肺炎疫情趨緩，消費信心恢復，預期將有一波補貨行情，下半年經濟也可望回溫反彈。

此外，強化收益結構，中纖今年會將部分產品線積極進行「差異化」，如HIGH COUNT高條數加工絲、環保紗等，並延續多元化發展，轉投資台中商銀、從事非離子界面活性劑EOD(環氧乙烷衍生物)的磐亞等，增添發展能量。

中纖去年受制EG產業供過於求，加上原料乙烯價格攀揚，侵蝕利差空間，營運苦吞虧損，每股虧損0.57元。今年又因新冠疫情、油價重挫衝擊，第一季每股虧損0.36元。

王貴賢指出，今年EG全球需求約增加108萬噸，但推估新增產能高達670萬噸，供過於求狀態將使EG價格持續承壓；尤其，新增產能多集中於原為EG最大進口國的中國，勢必壓縮台廠EG銷售空間。

王貴賢說，今年營運關鍵就是看乙烯價格跌多兇，因乙烯是EG主要原料，若乙烯價跌，有助廠商成本減壓，擴大利差空間。今年美國頁岩氣生產的低價乙烯將大量開出，預期將壓低乙烯售價，這波乙烯報復性反彈將很難持續，以全年來看，今年乙烯成本走勢對中纖來說應屬相對有利。

(工商 )