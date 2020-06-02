和勤精機（1586）2日公布自結5月合併營收2.02億元、年增2.35％，累計今年前五月營收8.23億元，年增0.49％。和勤表示，汽車與硬碟兩大業務接單穩定成長，加上美系電動車大廠及大陸品牌車廠訂單穩步增長，公司預期6月後的單月營收，可望逐月攀升，維持第二季起營收回到成長軌道的期待。

相較於4月營收受惠部分產品遞延出貨貢獻營收，和勤5月營收則略較4月回落，但單月營收仍然維持在高檔附近。和勤5月兩大業務的營收，分別為汽車零件營收1.09億元，占比53.29％；硬碟機構件（VCM Plate）營收0.94億元，占比46.11％。

汽車零件業務方面，美系電動車大廠及大陸品牌車廠的訂單穩步增長，大陸車市4月觸底反彈，公司亦感受到訂單回溫，目前公司營運處於被追單的狀況，並確定客戶承諾下單才會出貨。

尤其，消費者預期電動車售價降價，導致美系電動車4、5月在大陸銷售量下滑，但仍穩居大陸新能源汽車銷售量冠軍，該美系車廠5月下旬同步調降北美與大陸市場電動車售價，試圖拉抬買氣，且旗下美國廠5月已逐步恢復產能，和勤的總出貨量仍然按照計畫增量，並持續與電動車大廠擴大合作。和勤透露，感溫器殼體及高壓柱塞泵等新產品，和勤今年下半年起，開始小量出貨。和勤受惠新產品貢獻，及原有汽車、電動車及硬碟產品的成長，單月營收逐月攀升可期。

至於硬碟機構件，持續受惠宅經濟與轉單效益，且高階產品比重超過五成，公司未來將持續拉升高階產品比重，藉以提高獲利貢獻。

中國汽車工業協會統計，4月大陸汽車產、銷量，分別達210.2萬輛和207萬輛，與去年同期分別成長2.3％和4.4％，大陸汽車銷售是22個月以來首次出現成長。

大陸各地政府分別推出了刺激汽車消費的支援政策，加上後疫情時代，大陸消費者開始避免使用大眾運輸工具，購車的人口有增加的趨勢，針對此趨勢，預期大陸政府會推出相關車市振興方案，來刺激汽車消費。

和勤產品主要應用面，包括變速箱、門鎖、發動機、液壓、座椅及煞車系統等，客戶終端涵蓋大陸各大自主品牌車廠，預期將受惠大陸汽車銷售回溫，可增加公司產品的銷售營收。

(工商 )