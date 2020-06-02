英國藝術家貝馬丁利用回收的反光鏡，反射出大坡池周遭的天光地景。（莊哲權攝）

水保局台東分局辦理的縱谷大地藝術季，今天在池上舊穀倉開幕，牆壁上為紀人豪壁畫創作 。（莊哲權攝）

後疫情時期的身心需要療癒！水保局台東分局去年結合印度詩人泰戈爾「漂鳥集」，在197線公路辦理縱谷大地藝術季，吸引不少旅人打卡拍照，今年再度邀請國內外藝術家打造雋永的藝術作品，其中5件於2日開展，疫情趨緩的仲夏日，不妨到台東展開藝文小旅行，讓身心靈得到解放。

池上鄉大坡池畔，矗立1座約3公尺高的垂釣阿公，阿美族藝術家范志明首創將漂流木的細枝與碎塊拼貼技法，打造在地的釣魚阿公，取名「何時」，意味著何時才能找回曾經擁有的美好，志明說，如何用大小不一的漂流木，表現阿公滄桑、失落的眼神，是最大的挑戰。

而在大坡池另一側，英國藝術家貝馬丁運用回收的反光鏡打造「生命的反思」，透過作品反射出周遭的地景與天光，他說，希望旅人在拍照時，看到鏡中反射的景物，也能回頭「看見」真正的景色。

「漂鳥197─縱谷大地藝術季」去年吸引不少旅人在公路上拍照打卡，今年有5件作品已完成布展，分布在池上農會舊穀倉及大坡池周遭，除了上述2件外，還有紀人豪的壁畫、葉海地的陶片創作、阿水的竹編鳥窩、拉飛的「拾火」木雕，另外5件會在7月至10月間陸續完成，相信可再度成為旅人追尋的熱點。

水保局台東分局長柯燦堂表示，今年的作品不只看見美，在疫情趨緩之際，更看見台東獨特的生命力，與縱谷這塊土地給人的療癒能力。

(中時 )