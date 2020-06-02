中印邊境地區近來局勢緊急，網上先傳一名解放軍士兵遭印度軍人「俘獲」，一輛軍車亦遭破壞；再傳5名印度軍人亦解放軍打傷制伏，但雙方衝突仍限肢體衝突層面。大陸軍方近日在西藏展開夜間軍演，檢驗新裝備的夜間作戰能力，大秀軍事肌肉。

據央視軍事報導，近日，大陸西藏軍區某合成旅把部隊拉到海拔4700米的演訓場，在全戰術背景下展開夜間滲透破襲演練，全面檢驗偵察分隊特殊地域條件下的作戰能力。

本次演習中，該旅偵察部隊使用了新型偵察車、熱像電視偵查系統、便攜無人機、頭戴單兵微光夜視儀等，檢驗新裝備的夜間作戰能力。在凌晨1點，唐古拉山脈氣溫降至零下，部隊在夜色掩護下，向海拔4700米的目標地域機動。為躲避敵人偵察，駕駛員利用微光夜視儀滲透行進。途中，偵察兵放飛無人機，低空飛行至障礙物上空並投擲炸藥對其實施爆破。

接近前沿陣地時，偵察分隊突遭敵人襲擾，解放軍狙擊組前出對敵探照燈進行射擊，火力組利用反坦克火箭彈摧毀敵輕型裝甲。隨後，偵察分隊向敵指揮所發起衝擊。指揮員利用車載紅外偵察系統，引導偵察分隊鎖定目標，實施火力打擊。展現出強盛軍事力量，警告敵方不可輕舉妄動。

(中時電子報)