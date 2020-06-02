台東市1名60多歲婦人，因疾病纏身，竟然異想天開，自己看書得知有所謂的斷食治療法，就把自己關在家裡多達20天，過程中只有喝少量的水，婦人的妹妹擔心出大問題，報案求救，警消百般勸說無效，只好將她強制就醫。

該婦人從書中得知有所謂的斷食療法，認為可以治百病，就把自己關在住家1樓安親房20天，為 避免被人干擾，20天來只有喝少量的水，由於她固執不願聽家人勸說，加上合住的親人老邁無力進入房間，只得任她獨自斷食，婦人的妹妹擔心鬧出人命，2日報案求救。

消防隊員趕抵現場，老婦人堅不開門，一再拒絕，百般勸說無效之下，只得由隊員以伸縮梯爬上房間上方，進入後再裡頭打開喇叭鎖，只是瘦得全身只剩皮包骨的婦人還是不願救醫，家人只好通知警方和衛生所人員到場，在評估有生命危險之下，才強制送醫，婦人躺在擔架上還不斷抗議拒絕。

中醫表示，每個人身體狀況不一樣，各種疾病也都有各種不同的對應方法，沒有單一的治病方式，可以解決所有的問題，長期斷食對身體是一大打擊，尤其有慢性疾病的老人家，如果沒有充分的營養，及常規的治療，對健康會造成很大的影響，千萬不要做太長時間的斷食療法。

(中時 )