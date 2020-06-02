宥勝與蕾媽之前帶著一雙兒女開著露營車環島生活。（摘自臉書）

宥勝與蕾媽之前帶著一雙兒女開著露營車環島生活。（摘自臉書）

宥勝兩個月前帶著一家四口開著露營車展開環島冒險新生活，並定期在YouTube頻道《宥勝去哪兒》發佈影片分享所見所聞，但因老婆「蕾媽」日前心律不整送醫急救，再次被醫師提醒必須手術治療，被迫暫時中止旅程。他2日透露，目前已回到台北暫住父母家，蕾媽的手術時間還在與醫生預約中，預計手術後一週就能正常生活。被問蕾媽決定動手術真正原因，難道是他在影片所指的因為醫生帥？宥勝表示，主要是很多有經驗的網友留言鼓勵，讓蕾媽愈來愈有信心，「帥醫生只是最後一根稻草」。

宥勝1日晚上在臉書發布最新影片，分享夫妻倆先前討論蕾媽是否應該動心臟手術的對話過程，蕾媽一開始堅定表示暫時不會動手術，宥勝反問她：「為什麼？妳每次發作都超嚴重！急診室每一個醫生都說妳再晚點來就掛了！」他理性分析，如果蕾媽不手術，那接下來他安排行程會考慮很多紅色地方都不能去，例如之後要去蘭嶼，萬一又發生這件事，「結果妳急救來不及、死在妳小孩面前，妳o不ok？妳ok就不用去做，妳不ok，這輩子都不要離醫院兩小時路程！」

蕾媽哽咽且不斷拭淚反問：「你怎麼知道手術就不會死掉？」、「誰會知道自己進去會有出不來的那一刻？」、「你覺得XXX（國外友人）進醫院那一刻，她會知道她出不來嗎？」、「如果今天是你，你會選擇陪在你小孩身邊，還是去動一個未知的東西？」宥勝則不斷說服她會去請教很多醫生，要相信專業。

後來他們去了兩家醫院、結果蕾媽看完第二個醫生後就決定要做手術了，原因是「剛剛醫生給我的回答，讓我覺得滿安心的」，沒想到被宥勝吐槽「因為她發現這醫生比較帥」，蕾媽笑著解釋：「是因為這醫生給病人比較多照顧、關懷。整個環境，還有醫生年輕、有活力、帥氣啊，讓人覺得：哇好有信心喔！」宥勝雖開心老婆終於願意動手術，還是忍不住翻白眼提醒：「帥哥其實不只那位醫生，有些美好就在妳身邊！」

談及這兩個月旅程，宥勝表示，兩個小孩成長非常多，不管是身體或是心智，對話方式、身高以及回應都不太一樣。弟弟剴剴語言發展非常快，因為和姊姊蕾蕾相處的時間變長很多，所以會學姊姊講話、唱歌，和遇到人之後的應對相處，弟弟從本來會害羞到現在會主動向別人介紹他的爸爸、媽媽、姊姊，也會和姊姊一起唱歌、吵架。

至於姊姊蕾蕾，則會讓她練習在熟悉的環境裡自己完成一些事，像是去小攤販買饅頭、自己訂定寫作業範圍、幫忙煮飯等，2姊弟也在旅程中交了很多新朋友，現在會指定說要去花蓮找誰，要去台中找誰，孩子比他想像中更享受旅行，這一週回到台北，最常問的是「什麼時候要再出門」和「什麼時候能再回哈森上睡覺」。

宥勝說，這段旅程讓他發現台灣比想像中美太多，「我們缺的不是資訊，而是親眼去見到它。」等蕾媽身體恢復，他們就會開露營車上蘭嶼，去旅居在這塊很多友人都讚不絕口的美麗淨土。

(中時 )