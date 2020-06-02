童星揪眾殺人未到庭 檢方請求拘提 18:392020/06/02 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾演出偶像劇《海豚灣戀人》的童星王欣逸（中間低頭用手遮者）涉殺人。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 演出偶像劇《海豚灣戀人》走紅的童星王欣逸，4年前因參與鬥毆事件涉持球棒毆打受害者頭部致死，去年桃園地方法院將他依殺人罪判刑15年，台灣高等法院2日開庭，但王男沒請假也未到庭，檢方請求法官拘提他。 王欣逸為了幫朋友出氣，和同夥分別持西瓜刀、球棒痛毆曲姓少年，曲頭部受創重傷昏迷之後死亡；王男被依10萬元交保，且限制住居，高院開庭他卻未到，連他的律師也聯絡不上，蒞庭檢察官表示應依法拘提。 (中時 ) #拘提 #請求 #童星 #檢方 #王欣 也許您會感興趣 社會熱門新聞 政大步道有人裸泳！22秒影片木柵人一面倒罵「他」 - 社會 軍服駕駛一路睡 網友批：國道移動神主牌 - 社會 國三彰化快官 賓士男自撞護欄拋飛亡 - 社會 基隆狼師涉性侵國中女 議員踢爆還是性平教育老師 - 社會 雲嘉大尖山、二尖山縣境之爭 雲林縣府將登山會勘 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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