演出偶像劇《海豚灣戀人》走紅的童星王欣逸，4年前因參與鬥毆事件涉持球棒毆打受害者頭部致死，去年桃園地方法院將他依殺人罪判刑15年，台灣高等法院2日開庭，但王男沒請假也未到庭，檢方請求法官拘提他。

王欣逸為了幫朋友出氣，和同夥分別持西瓜刀、球棒痛毆曲姓少年，曲頭部受創重傷昏迷之後死亡；王男被依10萬元交保，且限制住居，高院開庭他卻未到，連他的律師也聯絡不上，蒞庭檢察官表示應依法拘提。

(中時 )