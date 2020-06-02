中台灣電影中心與國漫館合建案將於年底完工，但文化部日前宣布國漫館將另覓地點；台中市長盧秀燕與立委楊瓊瓔2日拜會新任文化部長李永得，楊瓊瓔表達希望國漫館一定要留在台中；李永得承諾「優先」留在台中，並希望雙方在1個月內選址完成，嘉惠中部漫畫迷。

楊瓊瓔向李永得表示，中台灣電影中心與國漫館合建案動工前，2017年6月6日文化部回復行政院審查意見時，清楚指出「目前中台灣電影中心之規劃設計，已配合國漫館需求修改，可滿足相關設施之空間配置」，難道當初文化部沒有經過專業審查即蒙混欺騙行政院，怎麼自己會後來又推翻林前市長與鄭部長的決策？

楊瓊瓔接著說，中台灣電影中心與國漫館合建案，歷經林佳龍前市長爭取動工，盧秀燕市長上任時工程已經進行8個月，至今未曾更改合建案的任何規劃與工程，因此希望雙方能回歸MOU精神，將國漫館繼續留在台中。

楊瓊瓔指出，盧市長北上拜會新任文化部長李永得，並表達希望國漫館留在台中。盧市長說她是繼任者，林前市長是有文化使命的，現在文化部對於原址棄而不用，相當遺憾，若文化部另覓選址也應留在台中，且要比原規畫好，規模不能更小，才符合動漫迷的期待。

李永得允諾國漫館「優先」留台中，他說，國漫館的設置是政策，未來希望文化部及台中市政府繼續合作，也請中市府1個月內協助文化部提供合適的地點；文化部應該負責的4.45億元工程款經費，也請市府提出新用途使用，並依「藝文場館升級計畫」，一定給予補助。

李永得最後強調，原址未來營運經費，文化部也會盡最大力量予以協助，不會放著不管，同時特別感謝楊瓊瓔委員1個多月以來對於文化部及台中市政府雙方的協助及協調溝通。

(中時 )