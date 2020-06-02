嘉義縣義竹鄉公有零售市場位距今已有54年歷史，公所規畫將它拆除，打造為半開放式的多功能推廣中心。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉公有零售市場位於當地鬧區，距今已有54年歷史，土地及市場建物產權皆屬鄉公所，考量建築安全及長期營運不佳的狀況，公所於本月初公告要求所有住戶、攤商於9月30日前搬離，未來該區將成為半開放式的多功能推廣中心。消息傳出去後，不少攤商表示，若想活化市場，可與居民一同討論，如何共存共榮，而非一昧趕走他們。

公所強調，4年前曾委託結構技師鑑定該建物有安全疑慮，此外，如發生地震等災害，恐造成鄉民生命財產的損害；市場僅2成攤舖有實際營運，為改善市場商業機能，將爭取經費，拆除市場建物，原地重建一個多功能推廣中心，除提供銷售平台，也推動樂齡長照及藝文表演活動，帶動該區域發展。

居民昨天發現公所張貼在電線桿的公告，指「自7月1日起將封閉市場所有對外聯絡出入口，攤商應於9月30日前搬遷」，覺得錯愕；其中，市場內的知名豆菜麵老店當晚更在臉書社團發文，「鄉公所不顧民意、民情，無法與居民協調，只能無奈接受，當市場無法出入，他們也無法再營業，只能結束這祖傳的好味道」。

義竹鄉零售市場自救會召集人顏振益說，依據4年前鑑定報告，僅建議補強建物結構，並沒有說立即性危險，如有安全疑慮，能以活化、美化市場為目標，一同協商整建或改建，讓在地經營的老店能繼續營業。

公所說，多功能推廣中心若順利建置，將考慮對原承租攤商有優先承租權。

(中時 )