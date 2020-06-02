即使肺炎疫情衝擊零售業、街邊店生意，不過仍有不少區域低總價、小店面交易熱絡熱絡的地方，房仲業者根據實價登綠統計，今年第一季六都各行政區以桃園市桃園區21件店面交易居冠、楊梅區以15件居次，其中桃園站前商圈的「巴黎站前大樓」商場7坪小單位店面交易，也創下每坪156.5萬元歷年桃園區次高價。

根據台灣房屋統計，今年第一季六都店面交易迄今已揭露424件，除了桃園區、楊梅區之外，新北市林口區與台北市中山區各14件居第三名。

六都店面熱門行政區平均店面總價大幅下修，除了台北市以及新北中和、台中南屯、高雄左營等區以外，六都多數行政區店面平均交易總價不到2,000萬元，桃園市的楊梅、平鎮甚至不到千萬元。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，疫情讓店面交易更趨「總價」導向，以首季全台店面交易最多的桃園區為例，平均總價2,039萬元，投資門檻低入手相對其他都會區更容易，長期低利、貨幣貶值，收益穩定的店面，兼具收益、抗貶值的置產價值，北北桃生活圈成形下，桃園占地利優勢，人口成長率六都居冠，讓買家積極主入桃園區店面的行列。

實價登錄顯示，去年桃園中正路上一間屋齡近50年的11坪透天店面，曾創百萬以上單價，今年第一季中華路上的「巴黎站前大樓」商場7坪小單位店面，也以每坪156.5萬元成交。

江怡慧表示，不僅桃園區，包含楊梅、林口等地店面交易件數多，顯見市場資金不僅停留在會主要熱門商圈，更將投資觸角延伸到衛星城鎮的在地生活型態商圈、或自住透天店面。疫情使社交受限，熱門商圈因觀光人潮減少而受到影響，屋主也不願降價求售，造成有行無市，不過位於成熟穩定社區的生活商圈、中低總價的店面，以在地消費人口為主的店面，客源與收租相對穩定成為搶手貨。

(工商 )