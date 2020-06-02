觀光局今（2）日表示，新冠肺炎疫情趨緩，迎接即將到來的安心旅遊階段，觀光局特別邀請觀光旅館業者、及旅館公會觀摩旅館的防疫新生活措施。並由公會帶頭向旅館業界推廣並落實相關防疫新生活作為，提供民眾安心旅遊的住宿選擇。

配合安心旅遊政策，旅宿業也動起來，觀光局說，除了加強飯店內部清潔和消毒，甚至從飯店入口、餐廳、備品上全面做好完善的防疫措施，即使未來因疫情解除各項限制，也不會降低防疫標準，盼提供消費者安心的住宿環境，並與全民攜手，為臺灣防疫盡一份心力。

觀光局表示，本次觀摩行程從北投大地酒店出發，再到淡水將捷金鬱金香酒店及陽明山天籟渡假酒店，每一家旅館都實際展示其防疫所投入的準備工作。

觀光局說明，旅館全館服務人員皆配戴口罩、測量體溫、加強清潔消毒及檢核旅客健康聲明，讓民眾安心旅遊。其中，大地酒店連床底下都徹底消毒，獨立湯屋臥鋪加設不織布隔離保潔、「全館紫外線照射殺菌」；將捷金鬱金香酒店餐廳也遵守社交距離規範，偌大的園區戶外空間讓旅客散步或觀景都可相當放心；陽明山天籟酒店的湯屋及遊戲間等休閒設施有實施人流管制，並採實名登記預約制。

觀光局表示，後續將鼓勵旅館公會自辦觀摩，盼透過觀摩活動，讓旅宿業者互相交流學習，精進防疫作為，並配合政府未來推動之安心旅遊預為準備。

(工商 )