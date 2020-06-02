台中捷運公司董事長林志盈（左）表示，相關異常均已會同並配合施工單位北捷局及廠商，共同釐清問題並進行調整改善。（陳世宗攝）

民進黨市議員江肇國、李天生2日質詢說，捷運通車在即，但捷運試車卻仍有大小狀況，甚至還異常還找不到問題！試車階段可容錯，但應盡快找出原因，並且要盡速改善；台中捷運公司董事長林志盈表示，相關異常均已會同並配合施工單位北捷局及廠商，共同釐清問題並進行調整改善。

江肇國表示，交通局曾多次表示「捷運已成功通過試車、營運驗證」，但根據捷運公司所提供的試車資料，除月台故障等狀況，光是五月就有10次「失去定位，必須人工介入自動駕駛」的重大異常！有8次是因雨天打滑、1次是因為減少噪音用過多潤滑油打滑，還有1次找不到異常原因。

江肇國說，「失去定位，人力介入」是屬於重大事故，不容許找不到原因！其他的異常原因也都該盡速改善；否則難道要叫民眾雨天不要坐捷運？又或者噪音不要處理？捷運試車階段可容錯、改正，並盡快找到改善解決方法，這樣才能夠提高民眾對捷運的信心，也讓捷運盡早安全的通車！

林志盈表示，營運前密集運轉測試目的，是為及早發現問題、及早改善，避免營運時發生異常事件；例如下雨天改用雨天運轉模式，因不同運轉條件調整車緣潤滑噴油量、自動駕駛控制系統優化等，都是目前密集測試的目的。

林志盈強調，中捷公司自5月25日配合北捷局展開穩定性測試以來，每日測試進度除於中捷FB說明，另配合公司網站於6月1日啟用，每日揭露測試數據；秉持公開透明精神與負責態度，完成穩定度測試，並確保系統於安全無虞下順利通車。

(中時 )