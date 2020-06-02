錢櫃大火緣故，引人關注北市的公安申報執行率，北市議員吳沛憶2日質詢，依照營建署規定，住宅類6、7樓每4年需公安申報1次，8至15樓每3年申報1次，16樓以上每2年申報1次，但北市府只要求11樓以上需申報，豈料竟只完成67.1％。建管處長張明森說，因為有的沒成立管委會。市長柯文哲聞後嗆張，「這哪裡是理由，沒成立就罰每戶，這就是漏洞！」

吳沛憶指出，為何北市府公安申報只檢查11樓以上，難道6至10樓沒公安危機嗎？消防安檢及營建署都說6樓以上要申報，這不是漏洞嗎？且11樓以上有4456處，結果竟只申報2994處、申報率僅67.1％、3成沒申報，而8樓以上消防安檢申報都有9成、快100％。

吳沛憶還說，公安申報的2994件中，2014年至今不合格、有開出裁罰的只有190件，且公安申報複查、抽查竟都是委外民間單位，消防安檢卻仍是由消防中隊來複查，是否也是漏洞？

張明森表示，11樓以上集合型住宅比較有公安疑慮，因為有的沒成立管委會，因人力關係，所以委託公會做申報複查。都發局長黃景茂則說「可以整合看看」。不過，柯不滿表示，聽起來就是漏洞，這哪裡是理由？沒成立管委會就罰每戶，難怪大家都不成立管委會。

副市長黃珊珊則說，正在做三級品管的制度改革，由民間自己檢查，消防局做消防安檢的人力其實也無法負荷，所以也會找專業單位協助，第三級品管則由政府部門抽查。

張明森也指出，5年來成立了103處管委會，每處花20萬元，已推動危老推動師進入社區，會訂定維護修繕辦法，有報備成立管委會的，會納入朝向老舊公寓建物補助。柯則說，老舊公寓的管委會太低，待危老推動師受訓後，有成立管委會的，就看再編多少錢。

此外，吳沛憶指出，根據《消防法》第9條，6樓以上要消防安檢申報，否則開罰，8樓以上申報比率高，但集合住宅區比營業場所難稽查，沒成立管委會的，很難進去，要開出舉報單，且要確定每戶都收到舉報單才能罰，但有個200多戶的社區沒成立管委會，消防局過了1、2個月還沒開罰。

消防局長吳俊鴻坦言，每戶都要調資料，有管委會就不用舉報開罰每戶。柯聞後也嗆吳「這不是理由，沒管委會就罰每戶，這有何困難？」

(中時 )