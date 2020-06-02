新冠肺炎擴散全球，如今美洲成為主戰場，亞洲、歐洲疫情逐漸趨緩，多個國家紛紛研擬祭出解封令，其中日本也將鬆綁入境管制，但第一波竟未包含台灣，引發軒然大波，對此台大流行病學與預防醫學研究所兼任教授金傳春對此指出兩點原因。

日本過去數個月來，多次讚揚台灣防疫，甚至做專題報導陳時中、唐鳳等人，但第一波解封僅列泰國、越南、澳洲、紐西蘭4國，未列入台灣。金傳春對此表示有兩種可能，第一種就是日本對於大陸的政治考量，第二種就是台灣檢驗能量過低，導致儘管數字漂亮，卻無法說服國際相信。

金傳春補充說，檢驗量少，確診數字自然就少，檢驗量能起來才能獲得國際認可，台灣安全與否並非指揮中心說了算。

此事在PTT也引發熱烈討論，不少鄉民嘲諷：「說個笑話，台日友好」、「事實上就是人家根本沒把你當國家」、「送完口罩就不鳥你了，台灣根本就工具人」、「肯定是日本乾爹怕台灣人去玩感染才沒解封啦」、「覺青準備要出征日本了」、「1450要崩潰了」、「大內宣高潮半天，根本沒人理我們」，但也有人反嗆：「很好啊，現在要我去日本我還不敢去」、「日本還在疫情高峰還敢開放」、「他們今天東京都確診數又創新高耶」。

(中時電子報)