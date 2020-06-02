明尼蘇達州已派出國民警衛隊(國民兵)維持該州秩序，也許為了平撫民心，國民兵在週日發布了一條推文，稱「不會派出戰車進入雙子城(明尼阿波利斯、聖保羅)，因為它們會破壞道路」，結果引發反效果，造成更多疑慮，國民兵趕緊刪除推文。

商業內幕(Business Insider)報導，國民兵在推特上發了一張M1艾布蘭戰車的照片，留言寫道：「這是一輛履帶式車輛，我們永遠不會在城市中行駛，因為它會損壞道路。」

不久之後，這則推文被刪除了，因為原本推文希望安撫民心，卻反而造成了更多混亂。許多人反應認為，這篇推文的所說的不派戰車的動機，令人感到不悅，原來並非減少衝突，而只是避免破壞道路，那麼其他不會破壞道路的重型軍車，比如輪式裝甲車是否就會動用?

明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯，發生喬治佛洛伊德（George Floyd）遭警方壓迫致死，城市發生動亂，雖然許多抗議活動是和平的，但也有許多地方發生嚴騷亂、搶劫、財產損失和暴力。

目前4名警察被解僱，壓迫佛洛伊德的警察被拘留，並控犯有三級謀殺和過失殺人罪。

(中時電子報)