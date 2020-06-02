新冠肺炎疫情仍在全球持續延燒，有許多專家學者認為，病毒是源自於蝙蝠，因人類將其吃下肚，才造成這場人傳人的大災難。日前在印度比哈爾邦（Bihar）突然有200多隻蝙蝠集體暴斃，每隻死前都出現抽蓄症狀，倒在地上不斷掙扎，引起當地居民一陣恐慌，擔心病毒再度爆發。

綜合外媒報導，事發於5月26日，阿拉市（Arrah）有上百隻蝙蝠突然從高空墜落，全身不停地抽蓄狂抖，雙腿也無力掙扎著，還奮力張開嘴呼吸，最後紛紛慘死。當地居民看見這景象，都感到相當害怕，政府緊急對該地區實施大規模消毒清潔，並派員將蝙蝠屍體埋進地底1.5公尺下。

事後，調查人員針對死亡的蝙蝠進行新冠肺炎檢測，結果呈現陰性反應，也並未出現任何狂犬病的症狀。從蝙蝠屍體表面推斷，應該是受到印度近日44度的高溫影響，再加上附近的池塘、湖泊都已經乾涸，在又熱又渴的情況下，導致大量蝙蝠瞬間腦死，各地也都有類似事件發生。

蝙蝠不斷痛苦掙扎，最後慘死在地。（圖／翻攝自推特@ShivAroor）

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(中時電子報)