行政院所公布的振興三倍券要7月中以後才開始使用，也就是說還要再等1個半月，國民黨立委徐志榮憂心，這一個半月民眾將會有「預期緊縮」心理。明明蘇貞昌說6月7日可以解封，振興券規劃這麼久，為何還要7月15日才能用？

徐志榮表示，站在民眾的立場，這一個半月將緊縮或遞延消費，民眾會認為反正許多不急的消費可以在7月後領到消費券後再去消費即可，但對商家以及企業而言，這一個半月的消費空窗期可就慘了。

徐志榮說，因爲疫情已經讓消費市場失去動能好幾個月，好不容易盼到解封，卻因爲政策規劃緩慢，卻還要再等月餘，這樣的政策規劃實在是「為德不卒」。

徐志榮表示，最近各縣市首長都在搶衛福部長陳時中，無非就是希望透過他的光環帶動地方的經濟、觀光，但行政院無法讓消費券在6月7日配合解封使用，接下來各縣市要拚經濟還是得靠自己，至於經濟陳時中、超前部署這些口號，期待行政院的實際作為能跟防疫一樣好。

(中時 )